Taksim Sinema Buluşmaları başladı: İlk konuk Murat Pay

Uluslararası Sinema Derneği ve Taksim Camii İslam Eğitim Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen yeni etkinlik dizisi "Sinema Buluşmaları" başladı. Her ay Türk sinemasının güncel filmlerinin gösterileceği ve yönetmeniyle söyleşinin gerçekleştirileceği etkinliklerin ilk konuğu Murat Pay oldu.

Uluslararası Sinema Derneği ve Taksim Camii İslam Eğitim Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen yeni etkinlik dizisi "Sinema Buluşmaları" başladı.

Her ay Türk sinemasının güncel filmlerinin gösterileceği ve yönetmeniyle söyleşinin gerçekleştirileceği etkinliklerin ilk konuğu Murat Pay oldu.

Etkinlikte yönetmenliğini Murat Pay'ın üstlendiği, başrollerini Ozan Çelik, Vildan Atasever, Mim Kemal Öke ve Emin Gürsoy'un paylaştığı "Dilsiz" filmi gösterildi.

Gösterimin ardından konuşan filmin yönetmeni, filmde usta çırak ilişkisinin anahtar görevi gördüğünü belirterek, "Film, biraz da modern zamanlarda Türkiye'de 'Usta kim?' sorusunu bize soruyor, özellikle sinemada Yeşilçam'dan sonra ortaya çıkan ciddi bir soru olduğunu düşünüyorum." dedi.

Pay, "Dilsiz" filmini önce belgesel olarak tasarladıklarını, daha sonra filmin yolculuğunun kurgusal hale dönüştüğünü dile getirdi.

Filmin oyuncu seçimi konusunda da zorluklar yaşadıklarını ifade eden Pay, "Filmin senaryosundan dolayı bazı isimler hiç ilgilenmediler açıkçası. İçeriğinde tasavvuf ögelerinin bulunması çok alışık oldukları bir durum değildi sanırım. Özellikle kadın oyuncular konusunda çok zorlandık. Oyuncu yönetmenimiz özellikle senaryoyu okumadan yönetmenimizle tanışın diye ikna etmeye çalıştı." diye konuştu.

Nazif Tunç moderatörlüğünde düzenlenen söyleşinin ardından Murat Pay, izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

Taksim Sinema Buluşmaları başlığında gelecek aylarda "Karınca", "Uzak Ülke", "Süveyda", "Bir Düş Gördüm" ve "İçtima" filmleri gösterilecek. Türkçe seslendirme ve İngilizce altyazılı gösterimlere katılım ücretsiz olacak.