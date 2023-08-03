Taksim Camii'nde Halı Saha Futbol Turnuvası Düzenlendi

Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı tarafından Taksim Camii ve Külliyesi'nde çalışan personel ile Taksim esnafı arasında bağların kuvvetlenmesi amacıyla halı saha futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 16 takım katıldı ve dün oynanan maçla sona erdi. Vakıf Genel Müdürü Muhammet Furkan Gümüş, turnuvayı ilerleyen dönemde de devam ettireceklerini belirtti.

Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfınca, Taksim Camii ve Külliyesi'nde çalışan personelle Taksim esnafı arasında bağların kuvvetlenmesi amacıyla halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

Vakıf koordinesinde 11 Temmuz - 2 Ağustos arasındaki turnuvaya 16 takım katıldı.

Vakıf Genel Müdürü Muhammet Furkan Gümüş, AA muhabirine, Taksim Camii ve Külliyesi'nde çalışanlarla çevredeki esnaf arasında düzenledikleri halı saha futbol turnuvasının dün oynanan maçla sona erdiğini anlattı.

Beyoğlu Müftülüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan takımların da bulunduğu turnuvaya katılanları tebrik eden Gümüş, "Vakıf olarak Taksim esnafı ile birlik beraberlik ruhu içerisinde var olan iletişim ve gönül bağlarını geliştirmek için düzenlediğimiz turnuvayı ilerleyen dönemde de devam ettireceğiz" dedi.