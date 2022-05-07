Suzan Kardeş, Edirne'deki Hıdırellez Şenlikleri'nde konser verdi

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Sanatçı Suzan Kardeş, Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen "Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri" kapsamında sahne aldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki şenlik alanına izleyicilere hazırladığı Hıdırellez keselerini hediye ederek gelen Suzan Kardeş, burada Hıdırellez ritüellerini aktardı.

Kardeş, ardından sevilen şarkı ve türkülerini seslendirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, konserin ardından Suzan Kardeş'e çiçek ve plaket takdim etti.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Suzan Kardeş'in Hıdırellez konusunda UNESCO'dan takdir alan tek sanatçı olduğunu söyledi.

Şenliğin çok coşkulu geçtiğini belirten Helvacıoğlu, "Keşanlılara Trakya'nın en büyük Hıdırellez şenliği yakışır. Şenliğimizde bizi yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.