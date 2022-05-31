"Süt Kardeşler" tiyatro oyununda hedef 500 sahne - Haberler

Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu, "Süt Kardeşler" tiyatro oyununu 500 kez sahnelemek istiyor.

Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşan tiyatro oyununda, Süheyl ve Behzat Uygur'un yanı sıra Emine Ün, Ömer Yılmaz, Nurten İnan, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm gibi isimler rol aldı.

Oyun öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtlayan oyuncu Behzat Uygur, salgından önce başladıkları Süt Kardeşler'i şimdiye kadar 96 kez oynadıklarını, 100'üncüsünü Ankara'da sahneleyeceklerini anlattı.

Tiyatrolar için 100. oyunun hep önemli olduğunu dile getiren Uygur, "Bizler için de çok önemli. İnşallah 500. oyunda da birlikte oluruz. Bir oyunu ne kadar uzun oynarsanız, o kadar daha çok kitleye hitap ediyorsunuz. Ülkenin her yerini karış karış geziyorsunuz. Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu'nun kuruluşunda birinci maddede 'Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de değil, herkese her yerde tiyatro' yazar." dedi.

"Seyircinin yoğun olması tüm ekibi motive ediyor"

Uygur, oyuna gittikleri her yerde hemen hemen kapalı gişe oynadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hatay'da oyunumuzu 5 bin kişi izledi ve seyirci rekoru kırdık. Seyircinin yoğun olması tüm ekibi motive ediyor. Marko Paşa oyununu 5 sezon 300 defa oynadık. Bu da en az 5 tiyatro sezonu oynar diye düşünüyorum. Marko Paşa'yı tüm kıtalarda, dünyada her yerde oynadık. Süt Kardeşler oyununda salgından dolayı yurt dışı oyunlarımız biraz durdu. Dünyada salgın açısından hayat normalleşmeye başladığı için o rekorlara gitme arzusundayız. Aslında 500 oyun bir hayal değil, yakışanı da o olur. Gençler ayaklarına gelen her oyunu izlemeye gayret göstersinler."

Süheyl Uygur da ağustosun ilk haftasından itibaren açık hava tiyatroları oyunlarının başlayacağını dile getirdi.

Eylülde de yeni sezon oyunlarını sürdüreceklerini anlatan Uygur, "Hem İstanbul hem de Anadolu'da turne yapmak kaydıyla oyunumuz devam edecek. Süt Kardeşler, sezon olarak çok yeni bir oyun." dedi.