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Süslünün Kaşı Kayalıkları Doğa Severlerin Gözdesi

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Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Süslünün Kaşı Kayalıkları, benzersiz doğal oluşumlarıyla doğa severlerin ve fotoğrafçıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Peribacalarına benzer şekillerle dikkat çeken bu alan, keşfedilmeyi bekleyen bir doğa harikası olarak öne çıkıyor.

Süslünün Kaşı Kayalıkları göz dolduruyor

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde Süslünün Kaşı Kayalıkları olarak bilinen oluşumlar, doğa severlerin ve fotoğrafçılarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Oltu ilçesi Damarlıtaş ve Çatalsöğüt mahalleleri kırsalında yer alan Süslünün Kaşı Kayalıkları, eşsiz doğal oluşumlarıyla dikkat çekiyor. Peribacalarına benzer şekillerin yanı sıra insan figürlerini andıran ilginç yapılar görenleri kendine hayran bırakıyor.

Bölgedeki bu benzersiz kaya oluşumları fotoğrafçıların ilgisini toplarken, aynı zamanda keşfedilmeyi bekleyen bir doğa harikası olarak da öne çıkıyor. Erzurum'da doğa fotoğrafçısı Ali Osman Kesen, Süslünün Kaşı Kayalıklarını keşfetmek için Oltu'nun Damarlıtaş Mahallesi'ne geldiklerini belirterek "Oltu'nun Damarlıtaş Mahallesi'nde çok ilginç kayalıklar var. Aynı Narman Peribacaları gibi oluşumlar mevcut. Biz de bu doğa güzelliklerini fotoğraf makinelerimizle ve dronlarımızla kaydettik. Burayı herkesin görmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Süslünün Kaşı Kayalıkları, doğal güzelliklerinin yanı sıra, bölgeye gelen ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Doğaseverler ve fotoğrafçılar için bölge, keşfedilmeyi bekleyen önemli bir destinasyon haline gelmiş durumda.

Süslünün Kaşı Kayalıkları Doğa Severlerin Gözdesi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN - Kültür Sanat
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