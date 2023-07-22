Şuşa'da düzenlenen Global Media Forumu'nda Azerbaycan kültürü tanıtıldı

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da düzenlenen Global Media Forumu'nda, Azerbaycan'ın kültürü katılımcılara tanıtıldı. Şehri gezen katılımcılara Şuşa'nın özgün mimari tarzı ve Azerbaycan halkının milli ve kültürel mirası hakkında bilgi verildi. Restorasyon ve imar çalışmaları gösterilerek, işgal dönemindeki zararlar anlatıldı. Azerbaycan hükümetinin camilerin yanı sıra diğer dinlere ait yapıları da restore ettiği vurgulandı. Forum, 50 ülkeden 250'den fazla katılımcının yer aldığı bir etkinlik olarak yarın sona erecek.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da düzenlenen "4. Sanayi Devrimi Döneminde Yeni Medya" başlıklı Global Media Forumu'nun katılımcılarına " Azerbaycan'ın kültürünün" tanıtımı yapıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'le birlikte şehri gezen katılımcılara, 2023 Türk Dünyası'nın Kültür Başkenti Şuşa'nın özgün mimari tarzı ile Azerbaycan halkının milli ve kültürel mirası hakkında bilgi verildi.

İşgal döneminde Ermenilerin tarihi ve kültürel varlıklara verdiği zararların anlatıldığı katılımcılar, Şuşa'da yürütülen restorasyon ve imar çalışmalarını görme imkanı buldu.

Aşağı Gövherağa ve Yukarı Gövherağa camilerini ziyaret eden katılımcılara, Şuşa'nın kurtarılmasından sonra camilerde işgal döneminde yapılan tahribatların izlerini silmek için yürütülen çalışmalar gösterildi.

19. yüzyılda inşa edilen Kazancı Kilisesinde yapılan restorasyon çalışmalarını da inceleyen katılımcılara, Azerbaycan hükümetinin sadece camileri değil diğer dinlere ait yapıları da aslına uygun restore ettiği anlatıldı.

Gezinin ardından katılımcılar için verilen gala yemeğinde, Azerbaycanlı sanatçılar, müzik ve dans gösterileri sundu.

50 ülkeden 250'den fazla katılımcının yer aldığı forum, yarın sona erecek.