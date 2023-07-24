Suriyeli Muhalifler, UNESCO'ya Eski Şam'ın Yangından Korunması İçin Çağrıda Bulundu

Suriyeli muhalifler, başkent Şam'ın, Dünya Mirası Listesi'nde yer alan eski Şam bölgesindeki Saruca Pazarı'nda çıkan yangının ardından bölgenin tarihi yapısının korunması için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) çağrı yaptı.

Suriyeli muhalifler, başkent Şam'ın, Dünya Mirası Listesi'nde yer alan eski Şam bölgesindeki Saruca Pazarı'nda çıkan yangının ardından bölgenin tarihi yapısının korunması için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) çağrı yaptı.

Suriyeli muhalif kuruluşlar ile muhaliflerin önde gelen isimleri, ortak bildiri yayımlayarak Dünya Mirası Listesi'nde yer alan eski Şam bölgesindeki Saruca Pazarı'nda çıkan yangın nedeniyle UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'a çağrıda bulundu.

Medya kuruluşlarından Suriye TV, hukuk ve kültür kuruluşlarından Global Justice ile Şam Araştırma ve Kültür Kurumu, siyasi figürlerden de Şam yönetiminde eski Suriye Başbakanı Riyad Hicab, eski Kültür Bakanı Riyad Nasan Ağa, eski Tarım Bakanı Asaad Mustafa, Muhalif Ulusal Meclis eski Başkanı Burhan Galyon'un da aralarında bulunduğu birçok isim, eski Şam'da Saruca Pazarı'nda çıkan yangınla ilgili tepkilerini ortak bildiriyle dile getirdi.

Eski Şam'da son 3 yıl da çıkan 5 yangından Şam yönetiminin sorumlu tutulduğu bildiride, "Esed rejimi, İran'ın çıkarına Şam'ın demografik yapısını değiştirmeyi ve Suriye medeniyetinin kimliğini yok etmeyi hedefliyor." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan eski Şam'da "miras hazinelerini korumak için somut adımlar atılması" istendi.

Eski Şam'daki yangınlar

Eski Şam bölgesinde 16 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenlerle "küçük İstanbul" adıyla bilinen Saruca Pazarı'nda yangın çıkmıştı.

Yangında Osmanlı döneminde Şam'ın Hac Emiri Abdurrahman Yusuf Paşa'nın evi ile Suriyeli ve Arap siyasi şahsiyetlerin özel hatıratlarının yanı sıra Fransız işgaline, Filistin'e ve Osmanlı dönemine ait 5 milyon belge ve vesikanın bulunduğu Şam Miras Evi'nin harem bölümü zarar görmüştü.

İran destekli yabancı terörist grupların yoğun varlık gösterdiği başkent Şam'da 2016'da Asruniyye Pazarı'nda, 2017'de Suf Pazarı'nda, 2020'de Bzuriyye Pazarı'nda yangın çıkmıştı.