Sürgün Dergisi'nin düzenlediği yarışmanın ödül töreni yapıldı

Sürgün Dergisi tarafından düzenlenen 'Şiir, Öykü, Deneme' yarışmasının ödül töreni Bahariye Mevlevihanesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkanı Kemal Özden, yeni fikirlerin sanatla estetikle, şiirle ifade edilerek insanların gönlüne, kalbine ve aklına hitap etmesi gerektiğini belirtti. Yarışmada ödül alan gençler tebrik edildi.

Sürgün Dergisi tarafından düzenlenen "Şiir, Öykü, Deneme" yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Bahariye Mevlevihanesi'ndeki etkinlikte, ödüle hak kazananlara, hediyeleri takdim edildi.

Etkinlikte konuşan İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkanı Kemal Özden, yayın hayatına yeni başlayan Sürgün dergisinin başarılı olmasını temenni ederek, "Bizim yeni döneme, yeni çağa ve zamana mutlaka yeni fikirler söylememiz gerek. Bu fikirleri de en güzel şekilde dile getirmeliyiz. Sözlerimizi sanatla estetikle, şiirle ifade ederek insanların gönlüne, kalbine ve aklına hitap etmeliyiz." dedi.

Özden, ortaya konan çalışmanın güzel neticeler doğuracağına inandığını belirterek, yarışmada ödül alan gençleri tebrik etti.

Sürgün Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Bolayır ise gençlere temas eden faaliyetleri önemsediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Mensubu olduğumuz medeniyet bu yüzyılda bir kültür krizi yaşıyor. Tabiri caizse bir kültür işgali altındayız. Başka havzalardan başka dağlardan bizim denizimize, ovalarımıza dökülen sularla besleniyoruz. Bu sularla beslenen fidanlar bizim fidanlarımız olmuyor ne yazık ki. İşte Sürgün dergisi olarak, kendi dağlarımızdan, topraklarımızdan, medeniyetimizden doğan suyla büyüyen, serpilen, sürgün veren gençlerin yetişmesini arzu ediyoruz ve dua ediyoruz."

Bolayır, derginin açılışı vesilesiyle düzenledikleri yarışmaya gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını aktararak, "Genç yazarların bu dergide sürgünler verip yeni fidanlar ve yeni ağaçlar olduğunu görmek istiyoruz." diye konuştu.

"Deneme" kategorisinde birinciliği Rumeysa Akman, ikinciliği Muhammed Berk Güldür ve üçüncülüğü de Şeyma Yılmaz Cebeci alırken, mansiyon ödüllerini ise Hikmet Şeyhanlıoğlu ve Zeyneb Rabia Aktüre aldı.

"Öykü" kategorisinde birinciliğe Sefa Fırat, ikinciliğe Hasret Gürel ve üçünlüğe de Zeynep Kaya layık görülürken, mansiyon ödülleri ise Abdülmelik Bayir ve Reyhan Özsoy'a verildi.

"Şiir" kategorisinde ise birincilik ödülü Ayşe Zülal Günay, ikincilik ödülü Ayşe Şimşek ve üçüncülük ödülü de Batuhan Aybers'e verilirken, mansiyon ödülleri de Firdevs Gülşahin ve Betül Arı'nın oldu.