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Sungurlu Gençlik Merkezi Öğrencileri 15 Temmuz'u Resimlerle Anlattı

Kültür Sanat Haberleri

Çorum'un Sungurlu ilçesinde gençlik merkezi öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptıkları resimleri spor salonunun pencerelerine astı. Sungurlu Gençlik Merkezi Müdürlüğünce 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anlatan resimler çizdi. Öğrencilerin çizdiği resimler, ilçedeki Mahmut Atalay Spor Salonu'nun pencerelerine asıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde gençlik merkezi öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptıkları resimleri spor salonunun pencerelerine astı.

Sungurlu Gençlik Merkezi Müdürlüğünce 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anlatan resimler çizdi.

Öğrencilerin çizdiği resimler, ilçedeki Mahmut Atalay Spor Salonu'nun pencerelerine asıldı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Kültür Sanat

Demokrasi Sungurlu Gençlik Kültür Sanat Haberler

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