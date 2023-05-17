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Sungurlu'da ebru, resim ve çini sergisi açıldı

Sungurlu'da ebru, resim ve çini sergisi açıldı

Kültür Sanat Haberleri

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde öğrencilerin yıl içinde yaptığı ebru, resim ve çini çalışmalar vatandaşların beğenisine sunuldu.

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde öğrencilerin yıl içinde yaptığı ebru, resim ve çini çalışmalar vatandaşların beğenisine sunuldu.

Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yıl içinde açılan ebru, resim ve çini kursları sona erdi.

Kursa katılan ilkokul öğrencilerinin yaptığı çalışmalar, Atatürk Meydanı'nda düzenlenen sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Gençlik Merkezi'nde resim öğretmeni Songül Ahıska tarafından açılan sergide öğrenciler tarafından yapılan onlarca eser vatandaşlardan ilgi gördü.

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Kaynak: AA / Kültür Sanat

Sungurlu Gençlik Çorum Kültür Sanat Haberler

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