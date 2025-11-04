Haberler

Sümela ve Vazelon Manastırları Sonbaharda Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Güncelleme:
Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela ve Vazelon manastırları, sonbahar renkleriyle birlikte ziyaretçiler için eşsiz manzaralar sunuyor. Tarihi dokuları ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken manastırlar, doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela ve Vazelon manastırları sonbaharın tonlarına büründü.

Vadilerdeki manastırlar, ziyaretçilerine bugünlerde görülmeye değer manzaralar sunuyor.

Altındere Vadisi'nde dağın yamacında yer alan Sümela Manastırı ile ilçenin bir diğer tarihi yapısı Vazelon Manastırı, çevrelerini saran renk cümbüşüyle dikkati çekiyor.

Bölgeye gelen ziyaretçiler hem binlerce yıllık tarihi dokuyu keşfediyor hem de sonbaharın etkileyici manzaralarını fotoğraflıyor.

Sonbaharda doğaseverlerin uğrak noktası haline gelen Sümela ve Vazelon manastırları tarih, kültür ve doğayı aynı karede buluşturuyor.

Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle her mevsim ilgi gören manastırlar, sonbahar renkleri arasında dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Zülfü Livaneli

