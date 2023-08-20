"Sümela Kültür Yolu Festivali" fotoğraf sergisi ve tiyatro gösterisi ile devam etti

Trabzon'da düzenlenen "Sümela Kültür Yolu Festivali"nin ikinci gününde, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı sergi beğeniye sunuldu.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kurulan platformda, "Bir Hayatin İnşası" etkinliği kapsamında açılan serginin yanı sıra Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde de FOTON Derneği'nin katkılarıyla "Trabzon Fotoğraf Sergisi" düzenlendi.

Sergiyi gezen Burak Tomaç, AA muhabirine, festival kapsamında Trabzon'un birçok noktasında etkinlikler düzenlendiğini, sanata ve sanatçıya destek verildiğini belirterek, Trabzon Fotoğraf Sergisi'ni çok beğendiğini söyledi.

Aynı merkezde çocuklar için "Mikrobik ve Gribik" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Çocuklar için Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde kurulan atölyelerde, geleneksel kaşık kukla, bayrak taç yapımı, seramik ve kum boyama, şişme havuz, ok atma ve basketbol gibi oyunlar oynandı.

Çocuklarıyla etkinliğe katılan Tuğba Türkday, festivalin her kesimden insan düşünülerek düzenlendiğini ifade ederek, "Çok isteyerek geldik. Organizasyon yapılırken detaylı düşünülmüş, sıra beklemeden çocuklarımızı etkinlikten faydalandırdık. Görevliler çok ilgililer, emeği geçenlere teşekkür ederiz. Çok keyifli vakit geçirdik." dedi.

Melik Reis de çocuklar ve büyükler için farklı bir etkinlikler olduğunu vurgulayarak, "Farkındalık yaratmak adına festival kapsamında hem Sümela'nın önemi hem de çocukların eğlencesi noktasında güzel bir etkinlik oldu. Çocuk hepsine katılmak istiyor, biz de yaşına uygun olanların hepsine katılmaya çalıştık." diye konuştu.

8 yaşındaki Eylül Güler Özdemir ise festivali çok beğendiğini dile getirerek, yakınlarıyla oyunlar oynayarak çok eğlendiklerini söyledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki organizasyon; konser, film gösterimleri, tiyatro ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 27 Ağustos'a kadar devam edecek.