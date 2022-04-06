Sultanhisar'da yapılan kütüphane hizmete açıldı

SULTANHİSAR, AYDIN (AA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yapımı tamamlanan kütüphane hizmete açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, kütüphanede gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki kütüphanenin ilçeye yetersiz geldiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün talimatıyla kente yeni bir kütüphane kazandırmak için kolları sıvadıklarını aktaran Tuncer, "450 bin liralık bir maliyetle Sultanhisar'a muazzam bir kütüphaneyi kazandırmış olduk. Kütüphanemizi bilgisayar donanımıyla birlikte pazartesi günü tamamlayarak Sultanhisar ilçemize teslim ettik." dedi.

Günlük 5 olan ziyaretçi sayısının 150'ye çıktığını aktaran Tuncer, 1300 kişinin kütüphaneye üye olduğu bilgisini paylaştı.

İl Kütüphane Müdürü İsmail Akman ise "Yaklaşık 12 bin işlemi tamamlanmış 4 bin de işleme hazır kayıtları yapılacak yeni yayın var. Yayınların çoğunluğu Sultanhisar halkının istek ve arzuları ile ilgili yayınlardı. Bir ilçe veya ilde yaşayan vatandaşların üçte bir oranında bir kitaba sahip olması gerekiyor. 20 bin nüfuslu Sultanhisar'ın 7 bin kitaba sahip olması gerekirken, 16 bin kitaba sahip oldu." diye konuştu.