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Sultangazi'deki kültür gezilerinde yeni durak Çanakkale oldu

Sultangazi'deki kültür gezilerinde yeni durak Çanakkale oldu
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SULTANGAZİ Belediyesi, ilçe sakinleri için düzenlediği kültür gezilerine devam ediyor.

SULTANGAZİ Belediyesi, ilçe sakinleri için düzenlediği kültür gezilerine devam ediyor. Konya'nın ardından bu kez durak Çanakkale oldu. Çanakkale'nin tarihi yerlerini rehberler eşliğinde gezen katılımcılar duygusal anlar yaşadı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Komşularımızın tarihe tanıklık etmesi ve yeni yerler keşfetmesi için kültür gezilerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Sultangazi Belediyesi, düzenlediği kültür gezileri ile katılımcılara Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekanlarını tanıtmaya devam ediyor. Konya'nın ardından bu kez rota kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale'ye çevrildi. Katılımcılar rehberler eşliğinde Çanakkale'nin önemli yerlerini gezme fırsatı buldu. Çanakkale Şehitleri Anıtı, 57'nci Piyade Alayı Şehitliği, Gelibolu Yarımadası, Rumeli Mecidiye Tabyası, Aynalı Çarşı gibi Çanakkale ile özdeşleşen yerleri gezen katılımcılar, tarihte kısa bir yolculuk yaptı. Katılımcılar zaman zaman duygu dolu anlar da yaşadı.

'GEZİLER DEVAM EDECEK'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Çanakkale'nin tarihimizdeki yeri apayrı. Bir milletin nasıl canını hiçe sayarak zafere ulaştığının, imkansızlıklar içindeki bir milletin küllerinden nasıl doğduğunun canlı bir göstergesidir. Türk kahramanlık tarihinin en onur verici zaferi olan Çanakkale'nin manevi atmosferini komşularımız da tatsın istedik. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Komşularımızın tarihe tanıklık etmesi ve yeni yerler keşfetmesi için kültür gezilerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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