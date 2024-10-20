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Sultangazi'de 7. Hamsi Festivali Düzenlendi

Sultangazi'de 7. Hamsi Festivali Düzenlendi
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Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Rizeliler Derneği tarafından düzenlenen 7. Hamsi Festivali, 2 ton hamsi dağıtımı ile sona erdi. Festivalde Rize yöresine ait çeşitli gıda ürünleri de sergilendi.

SULTANGAZİ Belediyesi ve Sultangazi Rizeliler Derneği iş birliği ile düzenlenen 7'nci Hamsi Festivali'nin son gününde 2 ton hamsi dağıtıldı. Festivalde Rize yöresine ait gıda ürünleri stantları da yer aldı.

17-20 Ekim tarihlerinde Sultangazi Etkinlik Alanı'nda 7'nci Hamsi Festivali düzenlendi. Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Rizeliler Derneği iş birliği ile düzenlenen festivalde 2 ton hamsi dağıtıldı. Festivalde Rize yöresine ait yiyecek, içecek ve el yapımı ürünler yer aldı. Rize'ye ait oyma işlemeli eşarplar, mısır unundan ekmekler, galetalar, pekmez gibi ürünler de satışa sunuldu. Festivale Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel, YRP İlçe Başkanı İbrahim Yasin, Rize Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Başça, Sultangazi Rizeliler Dernek Başkanı Osman Kişmir, Kırkpınar Ağası Ufuk Ünlü, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'GELENEK GÖRENEKLERİMİZİ YAŞATIP, YAYMAYI VE MEMLEKET ÖZLEMİNİ GİDERMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Festivalde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi'de Anadolu Kültür Festivali son hızıyla devam ediyor. Bugün 2 ton civarında hamsi dağıtılıyor. Çeşitli etkinliklerimiz gün sonuna dek devam edecek. Bu festivalimizi Rizeliler ile devam ettiriyoruz. Anadolu Kültür Festivali bizim için önemli. Yöresel lezzetlerin yer aldığı festivalde, hemşehrilerin bağları güçlenşyor. Bir ve beraber olmak için bu tarz etkinlikler çok önem taşıyor. Biz Vatandaşımızın ve Sultangazi'nin bir olması için hareket ediyoruz. Birlik ve beraberliği başarırsak, her konuda çok daha güçlü olabileceğimize inanıyorum. Örf ve adetlerimizi geliştirmeye, gelenek göreneklerimizi yaşatıp yaymayı ve memleket özlemini gidermeyi hedefliyoruz. Bu etkinliğe katılan tüm herkesi mutlu edebildiysek, Sultangazi olarak mutlu oluyoruz. Festival bu akşama dek devam edecek, herkesi bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'HERKESİ GELİP TATMAYA DAVET EDİYORUM'

Festivale katılan İlker Şamdanlı, "Sultangazi'de yaşıyoruz. Her sene bu etkinlik düzenleniyor. Biz de çok keyif alıyoruz. Balık ekmek yiyoruz. Festival güzel geçiyor. Sultangazi Belediyesi ve Rizeliler Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Yöresel lezzetler yer alıyor. Hamsi, Karadeniz'in önde gelen lezzetleri arasında yer alıyor. Stantlarda tereyağı, peynir, gibi yöresel ürünler satılıyor. Herkesi gelip tatmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Göktuğ Kayalar ise "Festival çok güzel geçiyor. Festivali düzenleyen Osman Kişmir Başkanımız ve belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Böyle bir festival ddüzenledikleri için kendilerini tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Hamsi festivalindeyiz, hamsi dağıtılıyor. Vatandaşlar da yararlanıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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