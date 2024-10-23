Sultangazi Belediyesi'nden Sanat Akademileri ile Gençlere Yeni Eğitim Fırsatları

SULTANGAZİ Belediyesi'nin hayata geçirdiği Sanat Akademileri'nde sinema, tiyatro, fotoğrafçılık ve karikatür eğitimlerinde yeni dönem kayıtları başladı. Kurs başvuruları 31 Ekim'e kadar devam edecek.

Sanat Akademisi kurs programında sinema sektöründe ekran önü ya da kamera arkası kariyer planlaması olan gençler için verilen eğitimlerde set ortamında çekim yapabilme fırsatı tanınıyor. Teknik bilgilerin yanı sıra uygulamalı derslerle katılımcılar çalışma ortamı hakkında bilgi sahibi olma imkanı sunuluyor. Ayrıca, tiyatro eğitimleri ile sahneden oyuna dair her şey kursiyerlere aktarılıyor. Temel fotoğrafçılık eğitimiyle de hobisini profesyonel fotoğrafçılığa dönüştürmek isteyenler uygulamalı ve teorik eğitimden geçiyor. Çizgi ve mizahın bir araya geldiği karikatür eğitimleriyle ise kursiyerlerin hayal güçlerini kağıda dökmeleri sağlanıyor.

'EĞİTİMİ SANATLA DESTEKLEMEK GEREKİR'

Sanat Akademisinde birçok eğitime yer verildiğini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği alanları ilçemize kazandırırken, nitelikli eğitim kurumlarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz. Sanatın farklı dallarını gençlerimizle buluşturmaya özen gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki eğitim tek başına yetmez. Onu sanatla sporla desteklemek gerekir. Gençlerimiz hobilerini yapabilsin, hatta hobilerini mesleğe çevirebilsin diye Sanat Akademimizde birçok eğitim veriyoruz. 2024-2025 Eğitim Öğretim dönemi için sinema, tiyatro, fotoğrafçılık ve karikatür eğitimlerine başlıyoruz. Tüm gençlerimizi bekliyoruz. 31 Ekim'e kadar belediyenin web sitesi adresinden başvuru yapabilirler" diye konuştu.