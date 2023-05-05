Sultangazi Belediyesi Müzik Akademisi'nden 'Türkülerle Aşık Veysel' konseri

Sultangazi Belediyesi Müzik Akademisi öğrencileri, 'Türkülerle Aşık Veysel' adlı bir konser verdi. Konserde halk ozanı Aşık Veysel'in hayatıyla ilgili bilgi de verildi.

Sultangazi Belediyesi Müzik Akademisi öğrencileri, 'Türkülerle Aşık Veysel' adlı bir konser verdi. Konserde halk ozanı Aşık Veysel'in hayatıyla ilgili bilgi de verildi.

Sultangazi Belediyesi, 'Aşık Veysel Kültür Sanat Sezonu' kapsamında bir konser gerçekleştirdi. Sultangazi Belediyesi Müzik Akademisi öğrencilerinin verdiği 'Türkülerle Aşık Veysel' adlı konsere Sultangazi Belediye Başkan Yardımcıları Nurcan Öztürkmen ve Fatih Sultan Mehmet Çiçek'in yanı sıra, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Yasin Kul, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Sultangazi Belediyesi Müzik Akademisi'nin öğrencileri konser sırasında öncelikle, halk ozanı Aşık Veysel'in hayatıyla ilgili bilgi verdi. Halk ozanlığı geleneği hakkında da dinleyicilere bilgi veren öğrenciler, daha sonra Aşık Veysel'e ait yedi türküyü seslendirdi. Konserde aynı zamanda, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Dil Sanatları öğrencisi İpek Melek Ayan tarafından Aşık Veysel'e ait türküler, 'Şiir Dinletisi' olarak sunuldu.

"GENÇLERİMİZ, HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK"

Programın sonunda bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, "İlçedeki kültür ve sanat organizasyonlarını, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un talimatıyla her yıl ülkemiz tarihinin, kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerine adıyoruz. Bu kapsamda bu yılki etkinlikleri değerli halk ozanı Aşık Veysel'e adadık. Müzik Akademisi'nde eğitim gören gençlerin verdiği konserin akademideki eğitim kalitesini göstermesi açısından önemli olduğu düşünüyoruz. Sultangazili gençleri hayata hazırlamak için eğitim, kültür, sanat ve spor alanında pek çok hizmete imza atıyoruz. Gençlerimiz, her şeyin en iyisine layık" diye konuştu.