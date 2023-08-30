Sultangazi Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

Sultangazi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla belediye etkinlik alanında bir konser düzenledi. Konserde sahne alan rapçi Ayaz Erdoğan katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Sultangazi Belediyesi, GençOFest kapsamında düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı konserlerinde Tefo&Seko ile şarkıcı Ayaz Erdoğan'ı ağırladı. Sultangazi Belediyesi etkinlik alanında gerçekleştirilen konsere katılan vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

'KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Konsere katılan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, '30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bugün 30 Ağustos vesilesiyle bir gün önceden bir konser programıyla gençlik festivalimize başladık. Biz her sene eylül ayında GençOFest adı altında festivallerimizi başlatıyoruz. Eylül ayında yoğun bir şekilde konserlerimiz, tiyatrolarımız, farklı gösterilerimiz, sosyal ve kültürel etkinliklerimiz devam edecek. Biz bu faaliyetlerimizi okulların açılmasıyla ve üniversiteli gençlerimizin İstanbul'a gelmesiyle başlatıyoruz. İnşallah Sultangazi'de çok güçlü bir kültür sanat sezonununu açmış olacağız. Hem kültür sanat sezonumuzun açılışı hem 2022-2023 kültür sezonunun kapanışı, GençOFest, Memleket Günlerimiz ve benzeri günlerimizle yoğun bir şekilde gençlerle, kadınlarla,7'den 77'ye Sultangazi'deki vatandaşlarımızla bir arada olacağız' dedi.

'30 AĞUSTOS BİZİM İÇİN ZAFERİN YIL DÖNÜMÜ'

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın oldukça önemli olduğunu ifade eden Dursun, 'Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bu memleketi hediye eden bütün devlet adamlarına gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü 30 Ağustos bizim için zaferin yıl dönümü. Biz her 30 Ağustos'ta milletimizle beraber bu alanları doldurmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle devletimiz daim olsun, bu topraklar üzerinde hep hür ve bağımsız olarak yaşayalım' diye konuştu.