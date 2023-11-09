Sultanbeyli Belediyesi Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödülleri Belli Oldu

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda Onur ve Destek Ödülleri sahiplerini buldu. Onur Ödülleri usta oyuncular Zihni Göktay ve Bedia Ener ile sinema yazarı Burçak Evren'e takdim edilecek. Kısa Filme Destek Ödülü ise Ömer Sami Sevimli'ye verilecek.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Kısa Film Yarışmasında "Onur ve Destek Ödülleri"ni kazananlar belli oldu.

Bu yıl 23-26 Kasım'da gerçekleştirilecek, 515 filmin başvurduğu yarışmada "Onur Ödülleri", usta oyuncular Zihni Göktay ve Bedia Ener ile sinema yazarı Burçak Evren'e takdim edilecek.

Bu yılın "Kısa Filme Destek Ödülü" ise yapımcı ve sunucu Ömer Sami Sevimli'ye verilecek."Sıradışı" ve "Bıçak Sırtı" programlarının yapımcılığı ve yönetmenliğini üstlenen, yaklaşık 8 yıl Ülke TV'de "Kısa Film Festivali" adlı sinema programını, TRT Kent Radyo İstanbul'da "Sinema Kulübü" programını sunan ve TRT2'de "Sinema+" programını sunmaya devam eden Ömer Sami Sevimli'nin kısa film alanına verdiği desteklerden ötürü bu ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Ödüller, 26 Kasım'da Beyoğlu Atlas Sineması'ndaki kapanış töreninde sahiplerine takdim edilecek.