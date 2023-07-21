Adıyaman'da sulama kanalı çalışması sırasında yapılan kazıda 1800 yıllık tarihi kaya mezarı bulundu. Mezarda yüzük, küpe gibi tarihi eserler de ortaya çıktı.

Sulama kanalı çalışmasında 1800 yıllık Roma Dönemi'ne ait mezar çıktı

ADIYAMAN Adıyaman'da sulama kanalı çalışması yapan iş makinesi 1800 yıllık tarihi kaya mezarı ortaya çıkardı. Mezarda içerisinde yüzük, küpe gibi tarihi eserler bulundu.

Olay, Adıyaman merkez Durakaynak (Pişinik) köyü sınırları içerisinde yer alan tarlada meydana geldi. Devlet Su İşlerinin yapımını sürdürdüğü Gömükan Barajı'nın sulama kanalının yer altına döşeme çalışmaları esnasında iş makinesi yerin yaklaşık 5 metre derinliğinde kaya mezara denk geldi. Çalışmalar esnasında mezarı fark eden çalışanlar durumu Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirdi. Müze Müdürlüğü'nden arkeologlar, kaya mezarda inceleme ve kazı çalışması yaptı. Roma Dönemiyle tarihlenen 1800 yıllık kaya mezar içerisinde 3 niş bulunuyor. İnsan kemiklerinin bulunduğu mezar içerisinden küpe, yüzük gibi değerli eserler de bulundu. Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, ortaya çıkan mezarda incelemede bulunarak gazetecilere açıklamada bulundu. Abuzer Gelse, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün, Gömükan Barajına ait su kanalı çalışmasında bir mezara rastlanıyor. Bunun üzerine Müze Müdürlüğümüze bilgi verildi. Bu bilgi üzerine Müze Müdürlüğümüzün arkeologları bu alanda çalışma yaptı.

M.S. 2. Yüzyıla tarihlenen bir kaya mezar olduğu tespit edildi. Bu kaya mezarı içerisinde 3 adet niş bulunmakta, bu nişlerin içerisinde bütünlüğü bozulmuş insan iskeleti parçaları arkeologlarımız tarafından bulundu. Ayrıca bu mezarlardaki buluntular, Müze Müdürlüğümüze bağlı arkeologlar tarafından kayıt altına alındı, fotoğraflandı, belgelendi" dedi.