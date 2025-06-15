Stefanie Aydın'ın 'Dairesel Öyküler' Sergisi Açıldı

Sanatçı Stefanie Aydın'ın sürdürülebilirlik temasını işlediği "Dairesel Öyküler" adlı ilk kişisel sergisi, Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde yer alan Oda Art Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Almanya doğumlu, iki çocuk annesi 46 yaşındaki Aydın, endüstriyel tasarım eğitimini Braunschweig University of Art'ta tamamladı. Aydın, eğitimini tamamladıktan sonra uzun yıllar ürün ve grafik tasarımı alanlarında çalıştı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Aydın, akademik kariyerinin yanı sıra sanatsal çalışmalarını da sürdürerek ekolojik temalara yöneldi.

Oda Art Sanat Galerisi'nde sürdürülebilirlik konularında atölye çalışmaları düzenleyen Aydın, atık kağıtlar, mısır yaprakları, karahindiba sapları, atık kumaşlar ve kombuça mantarı gibi doğal ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıyor.

Geleneksel yün keçe yapımı ve dokuma tekniklerini de kullanan Aydın, bu yöntemlerle oluşturduğu eserleri "Dairesel Öyküler" adlı sergisinde sanatseverlerle buluşturarak doğayla uyumlu üretim biçimlerine dikkati çekiyor.

Stefanie Aydın, AA muhabirine, sanatın dönüştürücü ve iyileştirici gücüne inandığını söyledi.

Sergisinin yalnızca estetik bir deneyim sunmadığını belirten Aydın, "Bu sergi, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve doğal döngüler üzerine düşünmeye çağırıyor. Eski fotokopi kağıtlarından kuş yuvaları, döşemelik kumaşlardan işlenmiş tekstil resimleri, bahçemden topladığım karahindiba sapları ve mısır yapraklarıyla ördüğüm sepetler burada bir araya geldi." dedi.

Eserleriyle insanlara ilham vermek istediğini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Atık tekstil malzemeleri ve geri dönüştürülmüş kağıtlarla insanlara ilham olmak istiyorum. Onları düşündürmek ve fikir vermek istiyorum. Sanat bizi iyileştirir."

Sergideki her eserin bir döngüyü temsil ettiğini ifade eden Aydın, "Eski fotokopi kağıdından kuş yuvası yaptım. Bozulduğunda toprağa karışabiliyor. Bu doğal döngü, benim üretim anlayışımın merkezinde yer alıyor." diye konuştu.

İlk kişisel sergisini açmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Aydın, "Eski işlerimi bir arada görmek beni çok heyecanlandırdı. Bu galeriyle yollarımızın kesişmesi ise süreci daha da anlamlı kıldı." ifadelerini kullandı.

Oda Art Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşan serginin açılışına, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı. "Dairesel Öyküler" sergisi, 26 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.