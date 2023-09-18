Star Wars Sergisi İstanbul Sinema Müzesi'nde Açıldı

Sinema tarihinin en çok izlenen serilerinden Star Wars hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi, İstanbul Sinema Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Sergide orijinal ürünlerin yanı sıra yüzlerce benzersiz koleksiyon parçası, gerçek boyutlu figür, kask, ışın kılıcı, imzalı maske, sanal gerçeklik deneyimi sunan alanlar ve set dekorlarıyla hazırlanan mekanlar, izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Sinema tarihinin en çok izlenen serilerinden Star Wars hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi, İstanbul Sinema Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, 40 yıl boyunca bir araya getirilen 600'den fazla parçadan oluşan hayran koleksiyonu sergi, 1 Ekim'den itibaren görülebilecek.

İlk serisi 1977 yılında yayımlanan Star Wars yapımlarıyla paralel ilerleyen "Galaksinin Fanları Sergisi", 40 yıl boyunca hayranları tarafından tasarlanan konstrüksiyonlar ve eşsiz objeleri içeriyor.

Sergide orijinal ürünlerin yanı sıra yüzlerce benzersiz koleksiyon parçası, gerçek boyutlu figür, kask, ışın kılıcı, imzalı maske, sanal gerçeklik deneyimi sunan alanlar ve set dekorlarıyla hazırlanan mekanlar, izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Dünyanın en çok hasılatlı film serisi olarak tarihe geçen 12 yapımı konu alan koleksiyon sergisi, aynı zamanda fanlarının gözünden Star Wars dünyasına yakından tanıklık ediyor.

İstanbul Sinema Müzesi'nin geçici sergi salonunda konumlanacak projede 50'den fazla heykel, 120 figür, 30 gerçek ölçekli zırh ve giysi, filmde bulunan uzay gemisi savaşı, 25 modellenmiş ve elle boyanmış gerçek boyutta büst ve devasa yaratık figürleriyle benzersiz dioramalar, miğferler, oyuncular tarafından imzalı film maskeleri, posterler ve her biri birer sanat eseri olan birçok parça sergilenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle kapılarını açacak sergi süresince Star Wars yapımlarının gösterimleri, film okumaları ve belgesel gösterimleri gibi birçok farklı etkinlik de sinemaseverlerle buluşacak.

Her yaştan Star Wars hayranını bekleyen sergi, 1 Ekim'den itibaren 1 Şubat 2024'e kadar açık kalacak.