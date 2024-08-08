Spello'da düzenlenen Uluslararası Çağdaş Sanat Sergisi

Spello'da sekizincisi düzenlenen Uluslararası Çağdaş Sanat Sergisi 'Stati dArte Sanatın Halleri', 3 Ağustos'ta Villa Fidelia'da sanatseverler ile buluştu.

Sergi, Avrupa Parlamentosu'nun yüksek himayesi altında, Umbria Bölge Konseyi, Umbria Bölgesi Yasama Meclisi'nin himayesiyle gerçekleşti. Sergi, Perugia Eyaleti, Spello Belediyesi ve Umbria Ticaret Odası, Perugia Vakfı, Bulgaristan Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği, Yunanistan Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği, Hindistan Roma Büyükelçiliği, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği, Yeni Zelanda Roma Büyükelçiliği, Özbekistan Roma Büyükelçiliği, Ekvador Perugia Konsolosluğu, Kattinis Vakfı, Romanya Akademisi, Yunus Emre Enstitüsü, Bulgaristan Kültür Enstitüsü destekleri ile düzenlendi.

Türkiye'nin ilk kez katıldığı ve 22 ülkeden 70 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergiye, Müzehhibe ve Musavvir Gözde Kıyıcı Türk Minyatür eserleriyle renk kattı. Sergi açılışına Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Perugia eyaletini temsil eden meclis üyesi Erika Borghesi ve Spello Belediye Başkanı Moreno Landrini katıldı. Küratörlüğünü Carla Medici ve Francesco Minelli'nin, sanatsal yönetmenliğini sanat eleştirmeni Andrea Baffoni'nin yaptığı, organizasyonel desteğini Gabriela Juganariu'nun ve grafik tasarımcılığını Eleonora Pascai'nin üstlendiği sergiye İtalyanın yanı sıra birçok ülkeden davetliler yoğun ilgi gösterdi.

Sponsorluğunu Umbria Bölgesi, Perugia Eyaleti ve Spello Belediyesi'nin üstlendiği sergi, 8 Eylül'e kadar sürecek ve her gün 15.30'dan 19.00'a kadar ücretsiz giriş ve katılım sınırlaması olmadan açık olacak.