Soul Müziğin Efsane İsmi Imany İstanbul'da Konser Verecek

Müzik dünyasında adını 'You Will Never Know', 'Don't Be Shy', 'Slow Down' ve 'Take Care' adlı şarkılarıyla duyuran Imany, 7 Eylül'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. İlk albümü 'Shape of a Broken Heart' ile platin plak ödülü kazanan sanatçı, Turkcell Vadi'de konser verecek ve 8 çello sanatçısıyla birlikte performans sergileyecek.