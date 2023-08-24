Soul Müziğin Efsane İsmi Imany İstanbul'da Konser Verecek
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Müzik dünyasında adını 'You Will Never Know', 'Don't Be Shy', 'Slow Down' ve 'Take Care' adlı şarkılarıyla duyuran Imany, 7 Eylül'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. İlk albümü 'Shape of a Broken Heart' ile platin plak ödülü kazanan sanatçı, Turkcell Vadi'de konser verecek ve 8 çello sanatçısıyla birlikte performans sergileyecek.
Müzik dünyasında adını "You Will Never Know", "Don't Be Shy", "Slow Down" ve "Take Care" adlı şarkılarıyla müzik dünyasında adından söz ettiren soul müziğin efsane ismi Imany, 7 Eylül'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.
İlk albümü "Shape of a Broken Heart" ile üç ülkede platin plak ödülü kazanan sanatçı, Piu Entertainment organizasyonuyla Turkcell Vadi'de konser verecek.
Imany, görsel şov eşliğinde 8 çello sanatçısıyla birlikte sevilen parçalarını seslendirecek.
Kariyeri boyunca 3 albüme imza atan sanatçı, 10'un üzerinde tekli çıkardı.