Sorgun Belediyesinden kısa film yarışması - Haberler

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye, "Sevdamız Sorgun" temalı kısa film yarışması düzenledi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla kısa film yarışması düzenlediklerini söyledi.

Ekinci, yarışmada çok güzel işler çıkmasını beklediklerini belirterek, "İnsanımıza içindeki yönetmene, oyuncuya, tek kişilik dev kadroya kendini gösterme imkanı veriyoruz. Bizim Sorgun'a olan sevdamızı anlatmaya kelimeler yetmez diyorsanız, filmini çekip bize gönderin. Başvuruları bekliyoruz. Kısa film çekmek isteyenler web sitemizde bulunan başvuru formunu doldurarak, belediyemiz özel kalem birimine elden teslim edebilir." dedi.

Ekinci, başvuruların 20 Haziran Pazartesi günü sona ereceğini, birinciye 2 bin 500, ikinciye 2 bin, üçüncüye 1500 lira ödül verileceğini belirtti.