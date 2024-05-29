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Şoray Uzun, Şanlıurfa'da mahkumlarla buluştu

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Oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa'da bulunan cezaevinde mahkumlarla bir araya geldi. Uzun, hükümlülerin sorularını yanıtladı ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, Kültür Yolu Festivali için geldiği Şanlıurfa'da mahkumlarla buluştu.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Şoray Uzun, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen festival programı çerçevesinde 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki etkinliğe katıldı.

Hatıralarını anlatan, ünlü isimlerin taklitlerini yapan Uzun, hükümlülerin sorularını yanıtladı.

Şoray Uzun, yaklaşık iki saat süren etkinliğe ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Allah herkesi kurtarsın. Allah herkesin yardımcısı olsun. Buradaki mahkumları bekleyen ailelere Allah sabırlar versin, sağlıklı günlerde kavuşmayı nasip etsin. Mahkum arkadaşlarımla buraya gelirken ne konuşacağım konusunda açıkçası pek bir fikrim yoktu, onlar yönlendirdi. Biraz spordan konuştuk, biraz magazinden konuştuk, biraz dizilerden konuştuk, biraz benim sektörden konuştuk, biraz onlardan konuştuk. Biraz benim, biraz da onların hayatından konuştuk. Açıkçası buradaki konuşmamızı arkadaşlarımız yönlendirdi. İlk defa bir cezaevinde bulunmuyorum fakat bu benim için çok özel oldu. Malum burada yatan herkes için gelen bir ziyaret, bir telefon, bir haber, bir mektup çok kıymetliyken, ekrandan gördükleri, sevdikleri bir kişinin onları ziyaret etmesi de bence çok hoş güzel olmuştur diye düşünüyorum. Sohbet ettik, güldük, eğlendik."

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İletişim Daire Başkanı Evren Akbey ise hükümlüler için unutulmayacak bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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