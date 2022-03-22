Son dakika kültür sanat: Nevruz ateşi Keçiören'de yandı, büyükelçiler üzerinden atladı

Nevruz ateşi Keçiören'de yandı, büyükelçiler üzerinden atladı

ANKARA - Keçiören Belediyesi tarafından Nevruz Bayramı dolayısıyla Kalaba Türk Dünyası Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar Nevruz ateşinin üzerinden atladı.

Keçiören Belediyesinin ev sahipliğinde ilçedeki Kalaba Türk Dünyası Meydanı'nda Nevruz Bayramı etkinliği düzenlendi.

Nevruz Bayramı kutlama etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Nevruz birçok isimlerle anılır. Bizim tarih kitaplarında okuduğumuz Türklerin Tanrı Dağları'ndan, Altaylardan, Ergenekon'dan çıkışı ve Anadolu topraklarına, oralardan da bu ovalara kadar uzandığı bir destandır. Baharın müjdecisi, günlerin eşitlenmesi, yeni bir yılın başlangıcıdır. Dolayısıyla Türk dünyasında dost ve kardeş ülkelerde Nevruz Bayramı kutlanıyor. Nevruz Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Katılımcı ülkelerin büyükelçi ve büyükelçilik temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ardından ülkelere özgü dans ve müzik gösterileri sergilendi. Daha sonra nevruz ateşi yakıldı ve örs üzerinde sembolik olarak demir dövüldü. Büyükelçilikler tarafından açılan stantları gezilmesiyle program son buldu.