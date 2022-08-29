Son dakika kültür sanat: Erzincan'da askeri bandodan Zafer Bayramı konseri
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Son dakika haberler: Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu konser verdi.
Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu konser verdi.
Zafer şöleni etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda konser veren bando ekibi, Yarbay İbrahim Aygören yönetiminde marşlar ve türküler seslendirdi.
Konseri, Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt da izledi.
Kaynak: AA / Barış Yalçınkaya - Kültür Sanat