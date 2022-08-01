Son dakika kültür sanat: Beyoğlu Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri için Uluslararası Satranç Turnuvası düzenledi - Haberler

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Son dakika kültür sanat: Beyoğlu Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri için Uluslararası Satranç Turnuvası düzenledi

Son dakika haber: Beyoğlu Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri için Uluslararası Satranç Turnuvası düzenledi Gençlik ve Spor Spor Bakanlığı Beyoğlu İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile 2 gün süren ve 6 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun katıldığı satranç turnuvası düzenledi.

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Beyoğlu Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri için Uluslararası Satranç Turnuvası düzenledi

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Spor Bakanlığı Beyoğlu İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile 2 gün süren ve 6 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun katıldığı satranç turnuvası düzenledi.

Hasköy Kültür, Sanat ve Gösteri Merkezi'nde Beyoğlu Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Santranç Federasyonu iş birliği ile, 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında 2 gün süren Satranç Turnuvası düzenledi. Bireysel katılımın yanı sıra takım halinde de katılımın olduğu yarışmaya 6 farklı ülke ile Türkiye'nin 44 farklı ilinden toplamda 600 sporcu katıldı. 2 gün süren satranç turnuvasının ikinci gününde ödül töreni düzenlendi. Düzenlenen törende dereceye giren sporculara, 50 bin Türk Lirası değerinde PTTAVM Hediye çeki, madalya ve kupaları takdim edildi.

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Kültür Sanat

Beyoğlu Belediyesi Beyoğlu Kültür Sanat Haberler Son Dakika

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