Son dakika haberleri: Erzincan'da jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi edilecek - Haberler

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Son dakika haberleri: Erzincan'da jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi edilecek

AA - Barış Yalçınkaya - Kültür Sanat
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Son dakika haberleri: Erzincan'da jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi edilecek

Son dakika kültür sanat haberine göre Erzincan'da jandarma ekiplerince yaralı bulunan kızıl şahin, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

Erzincan'da jandarma ekiplerince yaralı bulunan kızıl şahin, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

Üzümlü ilçesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı Doğa Koruma timi, yerde yaralı halde yatan kızıl şahin gördü.

Jandarma timi, kızıl şahini bulunduğu yerden alarak DKMP Erzincan Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Kızıl şahin, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

AA / Barış Yalçınkaya - Kültür Sanat

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Erzincan, Kültür Sanat, Haberler

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