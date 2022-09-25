Son dakika haberleri... Adana kebabına ateşli sunum

Adana kebabına ateşli sunum

Kebapçı Cihangir Korkmaz'ın kebabı masaya ateşli sunması yoğun ilgi görüyor

ADANA - Adana'da bir kebapçının kebapları masaya ateşli sunması yoğun ilgi çekiyor.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz, farklı sunum tercihleriyle kebap severlerin ilgisini çekiyor. Özel olarak hazırlanan Adana Kebap, ciğer, kuşbaşı ve pirzoladan oluşan karışık kebap menüsünü Korkmaz, masaya ateşler eşliğinde sunuyor.

Sosyal medyanın da sayesinde bu sunum milyonlarca kişi tarafından beğenilerek izleniyor. Farklı bir sunumla kebap yemek isteyen vatandaşlarda kebapçıya adeta akın ediyor. Cihangir Korkmaz, "Farklı bir sunum yapmak isteyince bu ortaya çıktı. Ateşli sunumumuz çok beğeniliyor. Bu sunum menüsünde hem Adana Kebap, hem de kuşbaşı, ciğer ve pirzola var. Bu sunumumuz için Adana dışından da çok fazla misafirimiz geliyor" dedi.

Misafirlerini getiren Metin Arık ise sunumdan çok memnun kaldığını, ilk kez bir kebapçıda böyle bir sunum gördüğünü belirtti.