Son dakika haber: Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bulunan 'Gelin Odaları' turizme kazandırılmayı bekliyor

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bulunan 'Gelin Odaları' turizme kazandırılmayı bekliyor

TUNCELİ Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bulunan 'Gelin Odaları' turizme kazandırılmayı bekliyor.

Pülümür ilçe merkezine 3 kilometre mesafede bulunan ve Urartular tarafından yapıldığı düşünülen tescilli 'Gelin Odaları' turizme kazandırılmayı bekliyor. İçinde bir kral tahtı ve tutsakların cezalandırıldığı zindanın olduğu ve kaya içinde kaya oyularak çok derinlere oyma taş merdivenlerle inilerek oradan Hanım Köprüsünün bulunduğu noktada çaya ulaşıldığı, su alındığı gizli bir geçidin yer aldığı odalara zaman zaman turlar düzenleniyor. Odaların bulunduğu alanı gezen vatandaşlar, defineciler tarafından tahrip edilen odaların korunarak turizme açılması gerektiğini belirtiyor. Odaları gezen Arzu İlkbahar isimli vatandaş, "Şu an Tunceli'nin Pülümür ilçesinde gelin odalarındayız. Tarih kokan bir yerdeyiz. Burası tescillenmiş ancak turizme kazandırılmamış bir bölge. Urartular'ın yaşadığını öğrendik burada. Çok güzel yerleri var. Ancak defineciler tarafından tahrip edilmiş bir yerdeyiz. Buranın turizme kazandırılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Ziyaretçilerden Berivan Yalçın ise "Şu an Pülümür'de Gelin Odalarında bulunuyoruz. Burası Urartular döneminden kalma çok değerli kadim bir yer. Fakat defineciler tarafından çok fazla tahrip edilmiş. Biz arkadaşlarımızla burayı keşfetmeye geldik. Turizm Bakanlığı tarafından güzel turlar düzenlenmesini ve koruma altına alınmasını istiyoruz" diye konuştu.