Son dakika haber: TÜGVA, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit olan Filistinliler için aşure ikram etti - Haberler

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Son dakika haber: TÜGVA, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit olan Filistinliler için aşure ikram etti

Son dakika haber: TÜGVA, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit olan Filistinliler için aşure ikram etti

Son dakika haber: Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara Temsilciliği, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit olan Filistinliler için muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı.

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara Temsilciliği, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit olan Filistinliler için muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı.

Hacı Bayram Camisi avlusunda öğle namazı sonrası düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlara aşure ikram edildi.

TÜGVA Ankara İl Teşkilat Koordinatörü Emin Yüceer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü'nün arifesinde olunduğunu hatırlatarak, "İslam için anlamı çok büyük bir günde aşure dağıtıyoruz, aynı zamanda Kerbela şehitlerimizi anıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik son günlerdeki saldırılarını hatırlatan Yüceer, "Orada şehit olan Müslüman ümmet için ruhlarına bir hediye olsun diye buradaki Müslümanlardan dua talep ediyoruz. Bu ikramı, onların ruhlarına armağan ediyoruz." dedi.

AA / Sefa Şahin - Kültür Sanat

İsrail Gazze Kültür Sanat Haberler Son Dakika

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