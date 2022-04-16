Son dakika haber... Trak eserleri tarih meraklılarını zamanda yolculuğa çıkarıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenen Trak medeniyetine ait eserler, ziyaretçileri tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Milattan önce ve sonra farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan Tekirdağ'daki kazılarda, Trak uygarlığının günlük yaşamına ait eşyalar, mezarlar ve çeşitli eserler gün yüzüne çıkarıldı.

Müzede, Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) ve Marmaraereğlisi'ndeki Perinthos antik kentlerindeki kazılarda ortaya çıkarılan Traklara ait pek çok eser sergileniyor.

???????Trak krallarından Kersepleptes'e ait mezar ile takı, sikke, silah ve kabartmaların da bulunduğu eserler, müzeyi ziyarete gelenleri adeta geçmişe götürüyor.

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde kullanılan metal kaplar, seramikler, hamam takımları, el işlemeleri, havlular, gümüş takılar, ateşli ve kesici silahlar da müzede sergilenen eserler arasında yer alıyor.

"Cumhurbaşkanlığı kararıyla kazılar devam edecek"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin çok önemli Trak eserlerini bünyesinde bulundurduğunu söyledi.

Kentte 2000 yılında başlayan arkeolojik kazılar sonucunda Trak medeniyetine ait birçok eserin gün yüzüne çıkarıldığını anlatan Hacıoğlu, "Prof. Dr. Neşe Atik tarafından kazılar sürdürülüyordu. Neşe Atik Namık Kemal Üniversitesinden ayrıldı. Şu an Rumeli Üniversitesine geçtiği halde Cumhurbaşkanlığı kararıyla kazılar devam edecek." dedi.

Hacıoğlu, Trakların tarihine ilişkin araştırma ve kazıların az olduğunu, bu nedenle Heraion Teikhos kentindeki kazıların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu kazılar sonucu elde edilecek bulguların müzeyi daha da zenginleştireceğini aktaran Hacıoğlu, "Trakları neden önemsiyoruz? Çünkü bölgenin adı Trakya. Edirne'deki üniversitenin adı Trakya Üniversitesi ve insanlar Trakyalıyım diyor." ifadesini kullandı.

Hacıoğlu, "Tarihle, arkeoloji ile uğraşanlar bu eserleri görmeye geliyor. Trakya'nın diğer illeri Kırklareli, Edirne'deki müzelerde de Trak eseri var ama en fazla Tekirdağ'da var. Çünkü sadece Trakları konu alan kazı Tekirdağ'da yapılıyor." diye konuştu.

Müzeyi ziyaret eden Seda Haksever de eserlerin ilgi çekici olduğunu dile getirdi.

Herkesi müzedeki eserleri görmeye davet eden Haksever, "Traklarla ilgili bilgi edinmek için müzeye geldik. Burada gördüğümüz birçok eser bizi geçmişte yolculuğa çıkardı. Güzel bir ambiyans var." dedi.