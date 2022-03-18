Son dakika haber: Şile'de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin şehitleri anıldı

ŞİLE, İSTANBUL (İHA) - Şile'de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin şehitleri anıldı

İSTANBUL - Şile'de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı anma programları kapsamında " Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Özel Programı" düzenlendi. Konserde bestekar ve sanatçı Alev Sağlık sahne aldı. Alev Sağlık konserde Çanakkale şehitlerinin aziz hatıralarını yaşatma amacıyla oluşturduğu "Semada Yıldızlar" albümünü seslendirdi.

Şile Kültür Merkezi'nde dün akşam gerçekleşen "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Özel Programı"nda ses sanatçısı ve bestekar Alev Sağlık, tüm sözleri ve besteleri kendisine ait şarkılardan oluşan "Semada Yıldızlar" albümünde yer alan eserleri seslendirdi. Konser öncesinde şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu. Çanakkale destanının 107. yıl dönümünde, yaşanan destansı kahramanlıklar Alev Sağlık'ın Çanakkale Şehitleri'nin aziz hatıralarını yaşatma amacıyla oluşturduğu şarkıları aracılığıyla Şile Kültür Merkezi'nde bir kez daha anıldı. Şile Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile Garnizon Komutanı Albay Hazel Yılmaz ve Şile Belediyesi birim amirleri, çok sayıda vatandaş ve davetli katıldı.

Anma programında konser veren sanatçı Alev, Sağlık, "35 yıllık sanat hayatımın en anlamlı gecelerinden bir tanesini yaşıyorum. Hem şehitlerimizi anıyor olması hem de bugünün kandil gecesi olması nasip diye düşünüyorum. Şile Belediye Başkanımız İlhan Ocaklı sağ olsunlar şehitlere olan hassasiyeti ile hemen hemen 1 yıldır bu projeyi gerçekleştirmek için yoğun şekilde emek verdiler. Ben de bu projede eserleri albüm olarak çıkartmaktan özellikle Şile gibi bir cennette çıkarmaktan çok mutluyum. Şehitler Abidesi ile Şile Feneri'ni bir araya getirip bir sevgi yumağı oluşturduk burada. İlhan başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale ve bu vatan topraklarında şehit olan bütün kınalı kuzulara saygı, sevgi, şükran ve minnetle anıyorum." dedi.