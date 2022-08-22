Son dakika haber: Midyat Kültür ve Sanat Festivali Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazası nedeniyle iptal edildi

Bir son dakika haberine göre Midyat Belediyesince bu yıl üçüncü kez yapılması planlanan 3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali Derik ve Gaziantep'te yaşanan trafik kazası nedeniyle iptal edildi.

Midyat Belediyesince bu yıl üçüncü kez yapılması planlanan 3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali Derik ve Gaziantep'te yaşanan trafik kazası nedeniyle iptal edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçenin kültür, sanat, tarihi mekanlar, gastronomi, gümüş ve takı işçiliği gibi birçok değerinin tanıtılması için düzenlenen festivalin bu yıl yapılmayacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Veysi Şahin, şunları aktardı:

"Bu yıl 9-11 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan festival, Mardin Derik ilçesinde ve Gaziantep'te meydana gelen trafik kazalarında şehit olan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın olması nedeniyle iptal edilmiştir. Bölgemizin yaşadığı bu üzüntülü günlerde tüm etkinliklerimizi barış içerisinde sağlıklı ve huzurlu daha güzel günlerde vatandaşlarımızla hep birlikte coşkuyla kutlayabilmek amacıyla aldığımız bu iptal kararının halkımız ve kamuoyu tarafından anlayışla karşılanmasını ümit eder, saygılar sunarım."