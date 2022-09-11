Engelli damat adayı nikaha engelli transfer aracıyla gitti Kültür Sanat Haberleri Mersin'de ortopedik engelli damat adayı, nikahın yapılacağı salona belediyenin engelli transfer aracıyla ulaştırıldı. Mersin'de ortopedik engelli damat adayı, nikahın yapılacağı salona belediyenin engelli transfer aracıyla ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ortopedik engelli Mustafa Erşahin, Kongre ve Sergi Salonu'ndaki nikahına gitmek için yardım istedi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü ekipleri, talep üzerine iletişim kurduğu Erşahin'i engelli transfer aracıyla salona götürdü. Erşahin, salondaki törenle hayatını bedensel engelli Meryem Erşahin ile birleştirdi. Kültür Sanat Kaynak: AA / Serkan Avci Mersin Kültür Sanat Güncel Haberler

Haberler ›› Kültür Sanat ›› Engelli damat adayı nikaha engelli transfer aracıyla gitti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.