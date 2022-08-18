Son dakika haber... Japon moda tasarımcısı Mori Hanae hayatını kaybetti Kültür Sanat Haberleri Son dakika haberler... Dünyaca ünlü Japon moda tasarımcısı Mori Hanae yaşamını yitirdi. Dünyaca ünlü Japon moda tasarımcısı Mori Hanae yaşamını yitirdi. Kyodo ajansına göre, 96 yaşındaki Japon moda tasarımcısı başkent Tokyo'daki evinde 11 Ağustos Perşembe günü hayatını kaybetti. Batıdaki Şimane eyaletinde doğan Mori, ailesiyle taşındığı başkentteki Tokyo Woman's Christian Üniversitesinden (TWCU) mezun olmuş ve ilk atölyesini kentin Şincuku bölgesinde 1951'de açmıştı. 1956'da New York'ta sergilediği "Doğu Batı'yla buluşuyor" koleksiyonuyla uluslararası tanınırlığa kavuşan Mori, 1977'de Fransız "haute couture" moda tasarımcıları listesine resmen kaydolan ilk Japon unvanını taşıyor. Renk kombinasyonları, kelebek motifleri ve "kimonoyu elbiselere dönüştürdüğü" tasarımlarıyla Japon kadın modası üzerindeki etkisiyle bilinen Mori, 1996'da Kültür Nişanı'na (Order of Culture) layık görülmüştü. Yüzlerce Japon film ve tiyatro yapımına kostüm hazırlayan Mori, bugünün Japon İmparatoru Naruhito'nun eşi İmparatoriçe Masako'nun 1993'teki düğününde giydiği beyaz elbiseyi de tasarlamıştı. Fransız "Legion d'honneur" onur nişanına da layık görülen Mori, son defilesini Paris'te 2004 yılında gerçekleştirmişti. Kültür Sanat AA / Ahmet Furkan Mercan Tokyo Japon Kültür Sanat Haberler Son Dakika

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