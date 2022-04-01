Son dakika! EXPO 2021 Hatay'da sanatçı Göksel sahne aldı - Haberler

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Son dakika! EXPO 2021 Hatay'da sanatçı Göksel sahne aldı

AA - Burak Milli - Kültür Sanat
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Son dakika! EXPO 2021 Hatay'da sanatçı Göksel sahne aldı

Son dakika kültür sanat haberine göre "Medeniyetler Bahçesi" ana temasıyla düzenlenen EXPO 2021 Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçelerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

ARSUZ, HATAY (AA) - "Medeniyetler Bahçesi" ana temasıyla düzenlenen EXPO 2021 Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçelerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Antakya Expo Alanı'ndaki programda, resmi açılışı 1 Nisan olan etkinliğin seremonisi yapıldı.

Arsuz Expo Alanı'nda ise sanatçı Göksel hayranlarıyla buluştu.

Sevilen şarkılarını seslendiren Göksel, 1,5 saatlik sahne performansıyla müzik severlerden beğeni aldı.

AA / Burak Milli - Kültür Sanat

Antakya, Göksel, Arsuz, Hatay, Kültür Sanat, Haberler

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