Son dakika! EXPO 2021 Hatay'da sanatçı Göksel sahne aldı
AA - Burak Milli - Kültür Sanat
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Son dakika kültür sanat haberine göre "Medeniyetler Bahçesi" ana temasıyla düzenlenen EXPO 2021 Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçelerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.
ARSUZ, HATAY (AA) - "Medeniyetler Bahçesi" ana temasıyla düzenlenen EXPO 2021 Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçelerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Antakya Expo Alanı'ndaki programda, resmi açılışı 1 Nisan olan etkinliğin seremonisi yapıldı.
Arsuz Expo Alanı'nda ise sanatçı Göksel hayranlarıyla buluştu.
Sevilen şarkılarını seslendiren Göksel, 1,5 saatlik sahne performansıyla müzik severlerden beğeni aldı.
AA / Burak Milli - Kültür Sanat