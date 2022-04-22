Son dakika! Eşinin şehadetinden sonra kendisini şehitlere adadı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da şehit polis memuru Hasan Hüseyin Çalışkan'ın eşi Aslı Çalışkan, kocasının şehadetinin ardından başladığı masa başı işini bırakarak gönüllü olarak Şanlıurfa Şehitliği ve Müzesi'nde çalışıyor.

Şanlıurfa'da 11 Temmuz 2016'da uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Hasan Hüseyin Çalışkan'dan geriye eşi Aslı Çalışkan ile 2 kızı kaldı.

Eşinin şehadetinin ardından Şanlıurfa Müftülüğünde işe başlayan Aslı Çalışkan, kentte 2 yıl önce hayata geçirilen ve kurulumuna da destek verdiği Şehitlik Müzesi açılınca burada gönüllü olarak görev almayı talep etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatıyla buraya görevlendirilen Çalışkan, şehitlik içerisindeki müzede görev yapmaya başladı. Her gün 20 kilometre uzaklıktaki yeni görev yerine giden Çalışkan, bir yandan müzedeki şehit eşyalarından oluşan emanetlerin muhafaza edilmesine katkı sağlarken diğer yandan ise her gün şehit kabirlerini ziyaret ediyor.

Şehit kıyafetlerinin temizliğiyle ilgileniyor

Şehit eşi Aslı Çalışkan, AA muhabirine, vatan uğruna şehit düşen eşiyle gurur duyduğunu söyledi.

Türk milletinin şehitliğe verdiği önemi bizzat yaşayarak gördüğünü belirten Çalışkan, şöyle konuştu:

"Daha önce Şanlıurfa Müftülüğü bünyesinde çalışıyordum. Eşimin şehadetinden sonra ona daha yakın olabilmek onunla aynı uğurda şehit düşenlere daha yakın olabilmek onların aileleriyle burada daha yakından ilgilenebilmek için burada çalışmaya başladım. Allah nasip ederse ölene kadar burada çalışıp çabalamak şehitlerimize yakın olmak istiyorum."

Müzede titizlikle davrandıklarını dile getiren Çalışkan, "Buradaki şehit emaneti olan kıyafetlerin temizliğiyle de yakından ilgileniyorum. Çok kıymetli ve değerli olan Türkiye genelindeki 250'den fazla kutsal emaneti de Yozgat'ta bir öğretmen arkadaşımla beraber toparladık. O kutsal emanetleri sergisi, halen il il gezmeye devam ediyor. O sergimizde devlet büyüklerimizin ve şehitlerimizin kıyafetleri sergileniyor. Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, BBP Kurucu Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Fethi Sekin'e kadar yaklaşık 250'den fazla şehidimizin çok değerli kıymetli eşyaları sergileniyor. Paha biçilmez kıyafetler." diye konuştu.

"Kadın eli, şehitliği gülistanlığa çevirdi"

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da Aslı Çalışkan'ın eşinin şehit olmasından sonra daha fazla şehit yakınlarıyla ilgilenmeye başladığını dile getirdi.

Özellikle şehit cenazeleri ve aile ziyaretlerinde Çalışkan'ın samimiyet ve özverisine şahit olduklarını vurgulayan Yavuz, "Aslı Hanım'ın, kendini eşinden sonra tamamen şehit ailelerine adadığını gördük. Şanlıurfa Şehitliğine ve Müzesine bir kadın eli değsin istedik. Gerçekten burası çok güzel, güllük gülistanlık oldu." dedi.

Katkılarından dolayı Çalışkan'a teşekkür eden Yavuz, "Şehitlik biliyorsunuz kent merkezine 20 kilometre mesafede bir alanda bulunuyor. Her gün bu kadar yolu özellikle de bir kadın olarak gidip gelmek çok da kolay değil. Her gün gidip gelip, buradaki kabirlerin bakımını ve hizmetini gönüllü olarak yapıyor. Masa başında oturup rahat rahat çalışabilirdi ama buraya gönüllü olarak gelip şehitlerimize hizmet ettiği için Allah kendisinden razı olsun." sözlerine yer verdi.