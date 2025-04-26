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SOLOTÜRK "2025 Turizm Başkenti" Erzurum'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da SOLOTÜRK ekibi, Miting Alanı Meydanı ve Olimpiyat Parkı üzerinde gösteri uçuşları yaptı.

Alana gelen vatandaşlar, akrobasi uçuşlarını cep telefonlarıyla kaydetti.

İzleyicilerinden alkış alan gösterinin ardından vatandaşlar, uçuşu alandan yöneten askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ekip, saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirecek.

Kaynak: AA / Talha Koca - Kültür Sanat
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