Söke Tarihini Öğreniyor Projesi Konak Mahallesi'nde Devam Ediyor

Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan 'Söke Tarihini Öğreniyor' projesi çerçevesinde, tanıkları tarihi notları geleceğe aktarmaya devam ediyor.

Bu kez tarih ve hatıralar, ilçenin Konak Mahallesi'nde bulunan görkemli tarihi yapılandan biri Tevfik Efendi Konağı'nda canlandı. Tevfik Göktepe'nin yaşayan yakınları konakta yaşamı ve yaşanılanları aktardı. Konuşmacı tanıklar Vesile Göktepe, Sülün Özbaş ve Olcay Çetin oldu. Etkinliğin başında açılış konuşmasını yapan Adnan Menderes Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç yaptı. Dernek olarak Söke'nin kimliği ve tarihini ortaya çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını beliren Neval Genç, "Söke konumu, sancak noktası olması gibi özellikleriyle çok önemli bir tarihe sahip. Söke'de bulunan tarihi evlerin hikayelerini, yaşayan tanıkları üzerinden aktarmaya çalışıyoruz. Tevfik Göktepe Konağı'nı da tanıklarından dinleyeceğiz" dedi.

Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği Başkanı İsmail Caner Genç ise, dernek olarak Söke'nin tarihi değerlerini ortaya çıkaran çalışmaların yanı sıra sosyal olarak da faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından Göktepe ailesinin hayattaki yakınları, özellikle 1900'lü yılların başında işgal yıllarında kendilerine aktarılan hatıralar ve sonrasında kendilerinin yaşandıklarını anlattı.

Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar etkinliğin katılımcıları arasında yer aldı. - AYDIN