Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşu Can Gox konseriyle kutlandı

6 Eylül Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Can Gox konseriyle tamamlandı.

Söke Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, 4 gün boyunca Söke halkıyla buluştu. 3 Eylül Pazar günü Çocuk Şenliği ile başlayan etkinliklerde çocuklar, okulların açılmasından önce doyasıyla eğlendi. 4 Eylül Pazartesi günü tarihçi-yazar Sinan Meydan, Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi'nde Söke'nin ve ülkenin Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatırken, 5 Eylül Salı günü Sökeliler 'Kuvayi Milliye Destanı' isimli tiyatro gösterisini izledi. Etkinlikler, 6 Eylül akşamı Can Gox konseriyle tamamlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen konserde alanı dolduran yediden yetmişe binlerce Sökeli, Can Gox şarkılarıyla eğlenirken, gecenin sunuculuğunu Duygu Meltem Yalçınkaya üstlendi. Gecede sahne alan sanatçı Can Gox'a çiçek takdim eden Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, "Değerli Sökeliler 6 Eylül etkinlikleri kapsamında yaptığımız Can Gox konserine hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sökemizin kurtuluşunun 101. yıl dönümü. Üzerinden 101 yıl geçti hala dimdik ayaktayız ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Bu özel günlerde artık hep birlikte burada, Cumhuriyet Meydanı'nda olacağız. Bu özel günleri hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sizler varsanız biz varız. Burada bulunma amacımız Söke'ye hizmet, sizlere hizmet. Sizleri çok seviyorum, iyi eğlenceler diliyorum" dedi.