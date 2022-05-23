Söke'de &quot;Priene Gül Şenliği&quot; düzenlendi - Haberler

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Söke'de "Priene Gül Şenliği" düzenlendi

AA - Musa Ölmez - Kültür Sanat
Söke'de 'Priene Gül Şenliği' düzenlendi

Aydın'ın Söke ilçesinde "Priene Gül Şenliği" etkinliği düzenlendi.

Aydın'ın Söke ilçesinde "Priene Gül Şenliği" etkinliği düzenlendi.

Güllübahçe Mahallesi'nde Kovid-19 salgını nedeniyle verilen 2 yıl aranın ardından düzenlenen Priene Gül Şenliği'ne mahallenin kardeş köyü olan Bosna Hersek'in Moscanica Köyü'nden bir grup da katıldı.

Muhtar Yusuf Çam etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'de Kardeş Köy Projesini hayata geçiren tek mahalle olduklarını savunarak Moscanica Köyü'nden misafirleri ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Etkinliğe AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Salih Devrim ve Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp de katıldı.

Kardeş Köy Projesiyle ilgili anıtın açılışının da yapıldığı etkinlik halk oyunu gösterisi ve halk konseriyle sona erdi.

AA / Musa Ölmez - Kültür Sanat

Kültür Sanat, Haberler

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