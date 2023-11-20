Söke'de İsmail Dalgıç Konağı Eğitim, Kültür ve Sanat Evi Olarak Açıldı

Söke Belediyesi ilçenin kültür değerlerinden ve sembol yapılarından birini daha geleceğe taşıyor. Eğitim, kültür ve sanat evi olarak faaliyet gösterecek, çocuklar ve gençlerin eğitimlerine katkı sağlayacak olan İsmail Dalgıç Konağı törenle açıldı.

"Kemalpaşa Mahallesi Koruma ve Yaşatma Projesi" kapsamında Tarihi Kemalpaşa Mahallesi'nin görkemli yapılarından İsmail Dalgıç Konağı restore edilmesinin ardından, Remzi Zeytinoğlu Spor Kulübü ile ortak projeyle eğitim yuvasına dönüştü. Binada satranç, akıl ve zeka oyunlarının yanında yabancı dil, bilişsel beceri, robotik kodlama, resim gibi dallarda eğitimler verilecek.

Açılış törenine, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Remzi Zeytinoğlu Spor Kulübü Başkanı Ali Suat Zeytinoğlu başta olmak üzere; Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke Belediye Meclis Üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende ilk konuşmayı yapan Söke Belediyesi Restorasyon Proje Danışmanı Mimar Mine Şavkay, restorasyon süreci ile ilgili bilgiler verdi. Mimar Şavkay, bu türlü yapıların yaşamasının çok zor olduğunu, Söke'de birçok yapıyı Söke Belediyesi'nin işini seven ve sahiplenen bir ekibiyle ayağa kaldırdıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Söke Belediyesi'nin proje ortağı Remzi Zeytinoğlu Spor Kulübü'nün Yönetim Kurulu Başkanı Ali Suat Zeytinoğlu; kazandırılan yapı ile ilgili Söke Belediyesi yönetim ve ekibine teşekkür etti. Zeytinoğlu, İsmail Dalgıç Konağı'nda Söke Belediyesi ve Spor Kulüpleri aracılığıyla vicdanı hür, fikri hür nesillerin yetişmesini dilediğini söyledi.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Söke Belediyesi olarak 2004 yılından bu yana; Kemalpaşa Mahallesi'ndeki tarihi konutları sadece koruma değil, doğru işlevlerle yaşatmayı da hedefliyoruz. Bu anlamda "Kemalpaşa Mahallesi Koruma ve Yaşatma Projesi" yolculuğumuz devam ediyor. Kamulaştırarak Sökemize kazandırdığımız tarihi konutları, konusunda tecrübe ve birikim sağlamış kendi ekibimizle restore ediyoruz. Restore edilerek geleceğe taşıdığımız bu yapıların nefes almasını sağlamak için işlevselleştirilmesi de, en az korunması kadar önemli. İsmail Dalgıç Konağı da bunlardan biri. Remzi Zeytinoğlu Spor Kulübü ile yaptığımız iş birliği projesi kapsamında, bu binada geleceğimizin aydın geleceği olarak gördüğümüz çocuklarımız ve gençlerimiz yetişecek. Kulübümüzle yıllardır ortak olarak düzenlediğimiz Uluslararası boyut kazanan Satranç Turnuvalarının yanında, akıl ve zeka oyunlarıyla da ilçemizin adını daha geniş kitlelere ulaştıracağımızı düşünüyorum. Bu binada yabancı dil, bilişsel beceri, robotik kodlama, resim dallarıyla da sadece başarılı sporcular değil; soran ve sorgulayan, hayata felsefeyle bakabilen, düşünen bir nesil yetiştireceğiz. Açılışımızın bugün '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde olması de ayrı bir anlam taşıyor. Çocuklarımızın topluma yararlı bireyler olarak yetişmeleri için, sosyal ve kültürel olarak eşit olanaklardan yararlanmalarını sağlamak asli görevlerimizden biridir. Çocuklar geleceğimiz diyorsak; geleceğimizi karartmamak için üzerimize düşen tüm görevleri, yerine getirme gayreti içinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle İsmail Dalgıç Konağı'nın kamulaştırılması ve Kemalpaşa Mahallesi Yaşatma Projesi'nde emeği olan tüm önceki dönem belediye başkanlarımıza, binanın restorasyonunu gerçekleştiren ekibimize, bu konakta işbirliği içinde olduğumuz Zeytinoğlu Ailesi'ne teşekkür ediyor; açılışımıza katılarak bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Söke Belediye Bandosu'nun renk kattığı açılış töreninde konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, katılımcılar İsmail Dalgıç Konağı'nı gezdi. Açılışa katılanlar arasında Konak'ta yaşayan ailelerin fertleri de yer aldı.