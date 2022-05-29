Söke'de 18. Karadeniz Yayla Şenliği düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Söke'de 18. Karadeniz Yayla Şenliği düzenlendi

AA - Musa Ölmez - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Söke'de 18. Karadeniz Yayla Şenliği düzenlendi

Aydın'ın Söke ilçesinde 18. Karadeniz Yayla Şenliği gerçekleştirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde 18. Karadeniz Yayla Şenliği gerçekleştirildi.

Söke Karadenizliler Derneği ile Kuşadası Karadeniz Kültür ve Folklor Derneği organizasyonuyla Ovacık Yaylası'nda düzenlenen şenlikte Karadeniz türküleri seslendirildi, yöresel kıyafet giyen vatandaşlar tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı.

Şenliğe AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Salih Devrim ve diğer ilgililer katıldı.

AA / Musa Ölmez - Kültür Sanat

Karadenizliler Derneği Karadeniz Hisarcık Aydın Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title