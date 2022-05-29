Söke'de 18. Karadeniz Yayla Şenliği düzenlendi - Haberler

Aydın'ın Söke ilçesinde 18. Karadeniz Yayla Şenliği gerçekleştirildi.

Söke Karadenizliler Derneği ile Kuşadası Karadeniz Kültür ve Folklor Derneği organizasyonuyla Ovacık Yaylası'nda düzenlenen şenlikte Karadeniz türküleri seslendirildi, yöresel kıyafet giyen vatandaşlar tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı.

Şenliğe AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Salih Devrim ve diğer ilgililer katıldı.