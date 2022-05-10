ANKARA (İHA) - Sokak süpürgecilerinden farkındalık tiyatrosu

ANKARA - Ankara Keçiören'de düzenlenen etkinlikte, sokak süpürgecilerinden oluşturulan tiyatro topluluğu, çevreye ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için tiyatro oyunu oynadı.

Keçiören Belediyesi tarafından çevreye ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için sokak süpürgecilerinden kurulan tiyatro topluluğu, ilk oyununu ilçedeki Şehit Ahmet Özsoy İmam Hatip Lisesi'nde oynadı. Süpürge personelleri, gönüllü olarak 4 ay boyunca aldıkları tiyatro ve drama eğitiminin ardından ilk kez izleyicilerin karşısına çıkma deneyimini yaşarken, lise öğrencileri de oyuna yoğun ilgi gösterdi.

Tiyatro öncesinde, belediye çevre müfettişi tarafından öğrencilere 15 dakikalık çevre ve geri dönüşüm eğitimi verilirken, tiyatro oyunuyla da dünya kaynaklarının tasarruflu kullanılmasında geri dönüşümün ve daha yaşanabilir bir dünya için çevre temizliğinin önemi vurgulandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da hem iş hayatlarında hem de çevreye karşı farkındalık oluşturmak için ortaya koydukları tiyatro oyununda başarı gösteren belediye personellerine ve tiyatro oyununa ilgi gösteren öğrencilere teşekkür etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 4 personelin ilçedeki yaklaşık 270 okulda oyunlarını sergilemesi bekleniyor.