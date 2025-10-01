Sokak Hayvanları İçin Özel Film Gösterimi Düzenleniyor

Biletinial Torun Center Sinemaları, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla perdelerini, sokak hayvanlarının yaşamına destek olmak için açacak.

Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, sokak hayvanlarının yaşamına katkı sağlamak isteyen sinemaseverler, yarın gerçekleştirilecek özel film gösteriminde bir araya gelecek.

Sokak hayvanlarının yararına düzenlenen gösterimden elde edilecek gelirin tamamı, Sokaklar Bile Yasak Bize Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneğine aktarılacak.

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği yararına gerçekleştirilecek özel gösterimin biletleri, Türkiye'nin etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

Elde edilen gelir, sokak hayvanlarının tedavi, mama ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.

Sinemaseverler, bilet alarak filmi izleyip sokaktaki patili dostlara destek olabileceği gibi "bağış" bileti satın alarak bu anlamlı organizasyona katkı sağlayabilecek.

Etkinlik, yarın 21.00'de Biletinial Torun Center Sinemaları'nda gerçekleşecek