Soğanlı Vadisi'nde Sıcak Hava Balon Turları İlgi Görüyor

Kaya kiliselere, peribacalarına ve kayadan oyma yapılara sahip Soğanlı Vadisi'nde başlayan sıcak hava balon turlarının ilk yılında 15 binin üzerinde yerli ve yabancı Turist, bölgenin güzelliklerini gökyüzünden görme fırsatı buldu.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine 18 kilometre mesafede, Kayseri, Nevşehir ve Niğde üçgeninde konumlanan ve 1985'ten bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Soğanlı Vadisi'nde, sıcak hava balonu turları, yaklaşık 1 yıl önce faaliyete geçti.

Aziz Barbara (Tahtalı), Karabaş, Kubbeli ve Yılanlı kiliseleri gibi çok sayıda dini yapıya sahip Soğanlı Vadisi'ni gökyüzünden görmek isteyen turistler, sıcak hava balonu turlarına ilgi gösteriyor.

Nevşehir'in ilçelerinden Ürgüp'e 50, Derinkuyu'ya 25 kilometre mesafede, Kapadokya'nın sınır komşusu Soğanlı Vadisi'nde günlük ortalama 13 balon havalanıyor. Bölge, bir yıl gibi kısa bir sürede sıcak hava balonu turizminde adından söz ettirmeyi başardı.

Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, AA muhabirine, Soğanlı Vadisi'nin 1500 yıllık bir tarihe sahip olduğunu ve son yıllarda yapılan yatırımlarla turizm alanında atağa geçtiklerini söyledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in girişimleriyle bölgenin önemli yatırımlar aldığını belirten Altıntaş, "Burada ciddi manada altyapı eksikliği vardı. Valimizin desteğiyle bir proje başlattık. Proje kapsamında çevre düzenlemesi yaparak hem araç yollarını baştan aşağı düzenledik hem de turistik alanların girişlerinin temizlenmesi sağlanmış oldu. Yürüyüş yolları ile tarihi kiliselerin önlerine kadar giden toprak patika yollar elden geçti ve taş yapılara çevrildi. Doğayla uygun malzemeler seçildi. Bu sayede tarihi eserlerin gezilmesi, biraz daha konfora kavuşmuş oldu." diye konuştu.

"Günlük 13 balon sürekli uçuş yapıyor"

Altıntaş, çalışmaların tamamlanmasının ardından sıcak hava balonlarının aktif hale geldiğini dile getirdi.

Bölgede turizme önderlik eden en önemli detayın sıcak hava balonları olduğuna dikkati çeken Altıntaş, şunları kaydetti:

"Sıcak hava balonları yaklaşık 1,5 yıldan beri uçuyor, ancak son 1 yılda aktif olarak canlandı. Şu an günlük 13 balon sürekli uçuş yapıyor. Bir yılda 15 binden fazla kişi burada uçuş yapmış. 1200 fazla da uçuş sayısı bize bildirildi. Bu bölgenin aslında en büyük turizm lokomotifi sıcak hava balonları oldu. Geçen bir sene içinde yerli ve yabancı bölgeyi gezmeye gelen çok fazla turist var. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız da geçtiğimiz günlerde burayı ziyarete geldi. Kendileri de bu sayıyı söylediler. 200 binden fazla insan Soğanlı Vadisi'ni ziyaret etti ve bölgenin güzelliklerini gördü. Tabi burada tanıtım faaliyetleri çok ön plana çıkıyor. Birçok tanıtım faaliyeti icra edilerek bölgenin, insanların beğenisine sunulması hızlandırılmış oldu."