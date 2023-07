Slovenyalı Film Yapımcısı Türkiye'yi Kültürel Anlamda Yakın Hissediyor

Slovenyalı film ve belgesel yapımcısı Bostjan Virc, Avrupa'nın her bölgesiyle kültürel bir bağa sahip olduklarını belirterek, " Türkiye'yi kültürel anlamda her zaman kendimize yakın hissediyoruz." dedi.

Senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu TRT 12 Punto'ya katılan Virc, platform hakkındaki düşünceleri, Türk yapımlarının uluslararası görünürlüğü ve Slovenya sinemasına dair görüşlerini AA muhabirine anlattı.

Virc, yapımcılıkla 1992'den bu yana uğraştığını ve 2008'de film sektörüne adım attığını belirterek, "Slovenya küçük bir ülke. Ülkedeki sektörün pahalı yapımları tek başına finanse etmesi zor olduğu için ortak yapım imkanları arıyoruz. Şimdiye kadar 12 ülkeyle ortak yapım işler yaptık. Sadece Avrupa'da değil Singapur ve Filipinler gibi Asya ülkeleriyle de ortak yapımlarda bulunduk." diye konuştu.

Türkiye'de ortak yapım imkanları bulabilmek için TRT 12 Punto ve benzeri etkinliklere sıkça katıldıklarına işaret eden Virc, "Umarım yakın zamanda gelecek projelerim için buradan yapım ortağı bulurum." ifadesini kullandı.

"Türk kültürünü anlatan yapımlar büyük potansiyele sahip"

Virc, TRT 12 Punto ve benzeri platformların gelecek vadeden projeler ve yetenekleri buluşturma konusunda faydalı olduğuna dikkati çekerek, "Bu platformu, ortak yapım potansiyeli olan projelere genel bakış alanı şeklinde tanımlayabilirim." değerlendirmesini yaptı.

Türk yapımlarının uluslararası varlığına ilişkin ise Bostjan Virc, şunları kaydetti:

"Doğu Avrupa perspektifinden bakacak olursak Türk televizyon dizileri bu ülkelerde son 15-20 yıldır yayınlanıyor. Ticari açıdan bu tür yapımlar pastadan çok büyük pay alıyor. Filmlerde ise Türk tarihini ve kültürünü anlatan yapımlar, Türkiye dışında büyük bir görünürlük potansiyeline sahip."

Virc, Türk dizi ve filmlerinin Slovenya'da da ilgi gördüğüne vurgu yaparak, "Slovenya kanalları yer yer Türk yapımlarını ekrana getiriyor. Ülke olarak Avrupa'da Doğu ile Batı'yı, güney ile kuzeyi bir araya getiren stratejik bir konuma sahibiz. Avrupa'nın her bölgesiyle kültürel bağımız var. Türkiye'yi kültürel anlamda her zaman yakın hissediyoruz." dedi.

"Film sektörü olarak farklı konulara sahip içerikler üretmemiz gerekiyor"

Slovenya sinemasının uluslararası pazardaki yerine dair ise Virc, şöyle konuştu:

"Daha önce bahsettiğim gibi 2 milyon nüfusa sahip küçük bir ülkeyiz. Slovenya sineması uluslararası alanda ufak ve özel kitlelere hitap eden 'niche' tarzı filmlerle öne çıkıyor. Örneğin 2016'da yapımını üstlendiğim 'Houston, We Have a Problem' belgeseli, özgün konusundan ötürü HBO'da yer buldu. Küçük bir ülkenin film sektörü olarak farklı konulara sahip içerikler üretmemiz gerekiyor. Türkiye büyük bir ülke olduğu için böyle bir problemi yok. Dünyada çok sayıda Türkçe konuşan ülke var."

Virc, daha önce çoğu kez İstanbul'a ziyarette bulunduğunu belirterek, her seyahatinde Türk misafirperverliği ve gastronomisinden memnun kalarak ayrıldığını söyledi.

Yapımcılık deneyimine ilk olarak 2012'deki "Vojne igre" belgeseliyle başlayan Bostjan Virc, "Motel Acacia", "The Belly of the Whale" ve "A New Home" gibi filmleriyle tanınıyor.

Belgesel alanında ise Virc'in öne çıkan yapımları arasında, ABD'nin 1960'larda Yugoslavya'nın gizli uzay programını satın almaya yönelik çabalarını anlatan "Houston, We Have a Problem" ve 3 Afgan kadınının Avrupa'ya göç ederek hayallerinin peşinden koşmasını konu eden "Melting Dreams" yer alıyor.